PVV bijna overal de grootste, bekijk hier de uitslag in jouw gemeente

In vrijwel alle gemeenten in onze provincie waar rond een uur de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn geteld, is de PVV van Geert Wilders als grootste uit de bus gekomen. Heusden en Baarle-Nassau zetten de trend. Die twee gemeenten kwamen woensdagavond als eerste met een uitslag. Vught doorbrak de trend: in deze gemeente blijft de VVD de grootste partij. Wanneer de uitslag van jouw gemeente binnen is, vind je die uitslag hier.

In onderstaande kaart kun je zien hoe er woensdag in jouw gemeente is gestemd. Klik op de loep om naar jouw gemeente te zoeken of typ de naam van jouw gemeente in het zoekveld. De uitslagen worden vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hoe meer uitslagen van gemeenten bekend zijn, hoe duidelijker het beeld voor heel Brabant wordt. Ook dat beeld kun je volgen in het onderstaande kaartje.

