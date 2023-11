Nergens werd zo massaal op de PVV gestemd als in Rucphen

Meer dan de helft van de stemgerechtigden in Rucphen heeft op de PVV gestemd. In geen enkele andere gemeente in Nederland gebeurde dat zó massaal. "Ik denk dat dit een beetje de weerstand aangeeft van de mensen tegen wat ze allemaal de laatste tijd meegemaakt hebben", vertelt een man.

De man, die zelf niet op de PVV stemde, betwijfelt of er met deze verkiezingszege van Wilders veel gaat veranderen in Nederland. "In mijn ogen niet. Op een gegeven moment gaat het toch weer samen. Maar: niet geschoten is altijd mis."

"Ik was aangenaam verrast door de toespraak van Wilders."

Een vrouw was wel een van de velen die in Rucphen op de partij van Geert Wilders stemde. "Ik was voor de PVV, maar dan puur op het gebied van de zorg, ouderen en jongeren", legt ze uit. "Ik hoop wel dat hij zich aan woord zal houden, dat hij wil gaan samenwerken. Maar ik denk dat Wilders niet aan banden te leggen is. Dus ik ben benieuwd, we wachten af!" Een man had de zege voor de PVV wel zien aankomen. "Dit was te verwachten", meent hij. "Maar het is niet mijn partij die nu gewonnen heeft. We gaan het zien. Ik was woensdagavond wel aangenaam verrast door de toespraak van Wilders. Daarin was hij toch een beetje gematigd en stond hij open voor andere partijen en dergelijke. Ik stem zelf VVD, een van de grote verliezers van woensdagavond. Daar doe ik niet geheimzinnig over."

"Een gevaarlijke partij, pas op!"

Een jongeman noemt de verkiezingsuitslag dramatisch. "Ik heb vol verbijstering zitten kijken. Dat meer dan vijftig procent van de stemgerechtigden hier erop stemde? Dat verbaast me niks. Maar ik ben gechoqueerd. Ik stem in de rechtse hoek, maar dit had ik nooit verwacht." Een man sluit zich hierbij aan: "Deze uitslag is heel slecht, slechter dan dit kon niet. Internationaal zal dit een grote klap voor Nederland zijn. Een gevaarlijke partij, pas op!"

"Wilders heeft het verdiend, omdat ze hem altijd afkraakten."