Dries rijdt zonder rijbewijs fietser (85) dood en moet een jaar de cel in

Dries van H. (29) uit Berlicum moet een jaar de cel in omdat hij de 85-jarige Ad Smits in Schijndel heeft doodgereden. Ook mag hij tien jaar niet achter het stuur zitten. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag bepaald. Het slachtoffer werd vorig jaar augustus op de fiets aangereden door de bestelwagen van Van H. en belandde in de berm naast de Molendijk-Noord. Van H. reed door en de 85-jarige Smits overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. "De lichtzinnigheid waarmee hij reed was stuitend."

Tijdens de zitting, twee weken geleden, was er volop verbazing en ergernis over het enorme strafblad van Van H. Maar liefst twintig pagina’s met bijna honderd overtredingen. “Zo bont heb ik het nog niet vaak gezien”, zei de voorzitter van de rechtbank over zijn strafblad. “U hebt niets in een auto te zoeken.” Boven op de celstraf van een jaar moet de man uit Berlicum nog eens twee maanden zitten, omdat hij al voorwaardelijke gevangenisstraffen had staan.

'Rondjes in de buurt'

Op 23 augustus 2022 reed Van H. met zijn bestelwagen door Schijndel, terwijl hij al zes jaar geen rijbewijs meer had. Hij was er die dag, naar eigen zeggen, niet helemaal bij met zijn gedachten. Hij was op weg naar zijn moeder in Berlicum om over de omgang met zijn dochtertje te praten. Hij was veel te vroeg en reed wat rondjes in de buurt van het kanaal.

Daarbij belandde hij op de Molendijk-Noord, een lange, rechte weg in het buitengebied van Schijndel. Een automobilist die voor hem reed, hield hem al in de gaten. Van H. reed ongeduldig achter hem. Toen de voorganger de 85-jarige Ad Smits passeerde, keek hij in zijn spiegel of die bestelbus achter hem dat ook deed. Tot zijn afschuw zag de man dat de bestelbus de fietser raakte en dat die in de berm viel.

Van H. bekommerde zich niet om het slachtoffer. Hij reed met hoge snelheid weg en meldde zich pas na een week bij de politie. De hardleerse chauffeur had de fietser nooit gezien, verklaarde hij. Hij dacht dat hij een paal of iets had geraakt met zijn spiegel en plakte die later vast met ducttape. Hij dacht verder niet meer aan het ongeluk. Toen hij hoorde dat er een man was overleden, meldde hij zich alsnog, zo zei hij.

'Hulpeloos achtergelaten'

De officier van justitie had tien maanden celstraf geëist en nog eens vijf maanden als de man uit Berlicum opnieuw de fout in gaat. Mocht Dries zijn rijbewijs ooit weer gaan halen, dan mag hij van justitie de eerste vijf jaar daar geen gebruik van maken. De rechtbank vond een zwaardere straf meer op zijn plaats: "De lichtzinnigheid waarmee hij besloot om zomaar wat rondjes te gaan rijden, was stuitend."

Vooral ook, omdat hij al acht keer was veroordeeld voor verkeersovertredingen en omdat hij zonder geldig rijbewijs reed. De rechter dacht ook aan de nabestaanden: "Het moet onverteerbaar voor hen zijn dat de verdachte hun vader dodelijk gewond en hulpeloos achterliet." De man moet de familie een schadevergoeding van ruim 17.500 euro betalen.