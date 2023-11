Dode bij grote brand in woonhuis: slachtoffer stak brand zelf aan

De fatale brand in een hoekhuis aan de Elsbeemd in Oosterhout van maandagnacht, is aangestoken door de 59-jarige bewoner. Die kwam daarbij om het leven. Dat laat de politie donderdag weten.

Al kort na de brand meldde de politie dat de brand vermoedelijk was aangestoken. De afgelopen dagen deed de recherche onderzoek naar de precieze toedracht. Daaruit blijkt nu dus dat de bewoner het vuur zelf veroorzaakte. De vlammen sloegen ook over naar het huis van de buren. De bewoners, een stel met een 2-jarig kindje, wisten uiteindelijk te ontsnappen door uit het raam van de eerste etage te springen. Zij werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mankeerden niks ernstigs. Bekijk hier de beelden van de brand: