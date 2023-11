Forse vertraging op A58 en A59, rijstroken afgesloten

Op de snelweg A58 bij Etten-Leur is de linkerrijstrook afgesloten. Dit komt volgens Rijkswaterstaat door een ongeval. Het verkeer moet in de richting van Breda rekening houden met een vertraging van een uur. Tegen zes uur donderdagavond stond er een file van 9 kilometer.

Een berger is onderweg om het voertuig mee te nemen. In de richting van Breda is het vanaf Rucphen aansluiten in de file.

Op de snelweg A59 (Den Bosch-Waalwijk) is ook een rijstrook afgekruist. Hier gaat het om de rechterrijstrook, wat nodig is voor een spoedreparatie. Hierdoor staat tussen de afritten 's-Hertogenbosch Maaspoort en Drunen-West een file van 10 kilometer. De extra reistijd in de richting van Zonzeel is 50 minuten.