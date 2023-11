Auto botst tegen spoorbomen, treinverkeer stilgelegd

Foto: Rijnhout Media. De auto die licht beschadigd raakte bij de botsing (foto: Rijnhout Media). Volgende 1/2 Foto: Rijnhout Media.

Op de overweg in de Bergsebaan in Heerle is donderdagavond een auto tegen een spoorboom die naar beneden ging gebotst. Hierbij is volgens de politie niemand gewond geraakt. Er naderde wel een trein, maar die kon op tijd remmen.