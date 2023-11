Botsing met auto, geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

Op de overweg in de Bergsebaan in Heerle is donderdagavond een auto tegen een trein gebotst. Hierbij is volgens de politie niemand gewond geraakt. Door de aanrijding ligt tot zeker negen uur donderdagavond het treinverkeer tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en het Zeeuwse Vlissingen stil. Dit meldt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie meldt dat de achterkant van de wagen door de trein werd geraakt en dat er alleen materiële schade is. De botsing gebeurde rond half zeven. De NS heeft wat bussen ingezet om mensen voorlopig toch tussen West-Brabant en Zeeland te kunnen vervoeren.