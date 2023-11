Ontsnapte giftige slang zit zo goed als zeker achter gipsmuurtje in huis

De giftige groene mamba die sinds dinsdag spoorloos is, zit hoogstwaarschijnlijk 'gewoon' thuis in Tilburg. Dat zegt slangenexpert Walter Getreuer, die met een speurhond in het huis naar het dier zocht. De slang zit zo goed als zeker achter een gipswand in het huis van de eigenaar.

Afgelopen dinsdag ging Walter Getreuer van ReptielenZoo Serpo met zijn speurhond naar het huis van de eigenaar. Toen werd de ontsnapte slang niet gevonden. Donderdag deed Getreuer nog een poging met zijn speurhond. Nu met meer succes.

"De eigenaar heeft gaten in de muur gemaakt. Bij één gat ging mijn hond zitten en hyperventileren. Dat is een heel duidelijk teken dat hij iets ruikt. De hond ging ook zitten bij het gereedschap dat de eigenaar van de slang gebruikt om de slang op te pakken." Voor de geboorde gaten zat gaas, zodat de speurhond niet gebeten kon worden, legt Getreuer uit.

'Logische plek'

De slang is nog niet achter de muur vandaan gekomen. "Maar het is zo goed als zeker dat het dier achter die gipsmuur zit. Waarschijnlijk is de slang gaan kruipen. Op de plek waar de hond ging zitten, zagen we verwarmingsbuizen. Een slang is een tropisch dier dat behoefte heeft aan warmte, dus die plek is logisch."

De eigenaar van de slang gaat de muur verder afbreken in de hoop de groene mamba te kunnen vangen. Er zijn volgens Getreuer geen uitgangen naar buiten. "Er is dus goede hoop dat ‘ie daar wordt gevonden."

Freek Vonk

De ontsnapte slang zorgde de afgelopen dagen voor veel ophef. De groene mamba is bijna twee meter lang en zeer giftig. De gemeente en politie sloegen alarm en zelfs Freek Vonk riep in een filmpje op social media op om extra goed op te letten in Tilburg.

Dinsdag zocht Walter Getreuer ook al met zijn speurhond bij het huis in Tilburg.