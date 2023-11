Op pad met de WOZ-taxateur: 'Netjes maar keuken en badkamer zijn gedateerd'

WOZ-taxateur Dirk Sonneveld op de stoep. (foto: Raoul Cartens) Taxateur Dirk Sonneveld op pad om de WOZ-waarde te bepalen Volgende 1/3 Op pad met de WOZ-taxateur

Taxateur Dirk Sonneveld kijkt met een keurend oog naar de voorgevel van het huis van de verslaggever van Omroep Brabant. "Ziet er keurig uit, maar als ik ook binnen mag kijken dan kan ik de waarde nog beter bepalen." Sonneveld werkt voor de Belastingsamenwerking West-Brabant en bepaalt de WOZ-waarde van huizen. "Het gaat ons niet om een zo hoog mogelijke taxatie. We willen juist een zo eerlijk mogelijke inschatting en dat bewoners begrijpen hoe die tot stand is gekomen." Want het aantal mensen dat bezwaar maakt tegen de geschatte WOZ-waarde is torenhoog.

De Belastingsamenwerking West-Brabant kreeg dit jaar een recordaantal bezwaren binnen tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Directeur Peter Stoffelen: "We vreesden voor 14.000 bezwaren, maar het werden er zelfs meer dan 21.000. Het is nu eind november en we hebben nu 16.000 bezwaren afgehandeld." Stoffelen waarschuwde eerder dat door het groot aantal bezwaren de Belastingsamenwerking West-Brabant niet meer aan andere dingen toekomt, zoals het regelmatig taxeren van de woningen in West-Brabant. Omdat taxateur Sonneveld vanwege de privacy niet zomaar iets mag zeggen over huizen van anderen, gebruikt hij het Bredase huis van de verslaggever als voorbeeld.

"Zonder toestemming van de bewoners blijven we op de openbare weg staan."

In zijn kantoor in Etten-Leur zet hij een laptop op tafel en tovert hij een hele reeks foto's op het beeldscherm. Luchtfoto's en foto's vanaf het dak van een autootje dat door de straten rijdt. Ook heeft hij de kadastrale gegevens. "Hier krijgen we al een goed beeld van jouw huis uit 1995. Inmiddels heeft het aan de voor- en achterkant dakkapellen en liggen er zonnepanelen op het dak. Daardoor stijgt de waarde van je huis", licht Dirk toe op de foto's. En dat is dan nog maar de buitenkant. Dirk: "Als het huis te koop of te huur komt, dan kunnen we via foto's op de website van de makelaar of verhuurder ook binnenkijken. Maar eigenlijk gaan we liever zelf bij de mensen thuis langs, want dat geeft ons het beste beeld." Sonneveld stapt in zijn auto en rijdt naar het huis van de verslaggever. Gewapend met tablet voor aantekeningen. Daar aangekomen zet hij zijn taxateursblik aan en inspecteert hij de voorgevel. "Inderdaad. Dakkappellen, zonnepanelen, een erker. Ziet er allemaal netjes uit." Hij loopt de oprit op voor een nadere inspectie. "Zonder toestemming van de bewoners blijven we op de openbare weg staan, maar nu je zelf toestemming hebt gegeven loop ik door", lacht hij.

"Vervelende ervaringen heb ik eigenlijk nog nooit gehad."