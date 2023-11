Rob Scheepers moet zijn show omgooien na monsterwinst PVV

Cabaretier Rob Scheepers uit Sterksel moet aan de bak na de verkiezingsuitslag van deze week. Hij staat bijna avond aan avond in de theaters met - nu al - zijn nieuwjaarsconference. En die gaat over 2023, dus de monsterwinst van de PVV hoort daar zeker in thuis. "Maar ik zag het niet aankomen," vertelt hij. "Ik dacht: kak nou moet ik m'n show voor een deel omgooien." Hij vertelt zondag over zijn kijk op het voorbije jaar in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

'Scheepers zet af', zo heet de de zesde nieuwjaarsconference van Rob Scheepers. Het zet daarin vraagtekens bij de grote stroom nieuws die we dagelijks te verwerken krijgen. "Goed nieuws en slecht nieuws, groot en klein, fake en echt, om knettergek van te worden." En hij denkt dat we misschien wel gelukkiger worden van in de tuin werken, een goed gesprek voeren of in de kroeg zitten. Maar om het nieuws van de verkiezingen deze week kan Rob niet heen, en dus zit hij aan de schrijftafel om dat ook nog weer in zijn show te verwerken. Hij weet waar hij het voor doet, want hij staat met zijn conference vrijwel overal voor uitverkochte zalen. Verder in KRAAK:

Journalist Frits Conijn, die een biografie schreef over de markante ondernemer Wim van der Leegte, die vorig weekend onverwacht overleed. En: VVD-Tweede Kamerlid Daan de Kort uit Veldhoven likt zijn wonden na de verkiezingen deze week. Lichtpuntje was wel dat hij met de hakken over de sloot toch gekozen werd. Hij stond op nummer 24 van de lijst en dat was precies het aantal zetels dat de VVD haalde. KRAAK wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te kijken en via Brabant+.