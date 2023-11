Ontsnapte gifslang gevonden achter gipswandje in huis van de eigenaar

Tilburg kan weer met een gerust hart gaan slapen: de ontsnapte groene mamba is gevonden. Dat laat bioloog Freek Vonk weten op zijn Facebook-pagina. Zoals al werd vermoed, verschuilde het dier zich de afgelopen dagen achter een gipsmuurtje in het huis van de eigenaar.

Op de foto's die Vonk bij zijn bericht heeft geplaatst, is te zien hoe het muurtje bijna helemaal is gesloopt. Hoe ze is gevonden? "Door het plafond en de gipsen wanden systematisch af te breken", vertelt Vonk, die zelf overigens in Zuid-Afrika zit. De slang is uiteindelijk met een tang gevangen.

Volgens de bioloog gaat het goed met het dier. "Ze is in goede gezondheid. De slang was niet onderkoeld en heeft genoeg kunnen drinken. Afrikaanse mamba's zijn ook wel wat gewend, want de Afrikaanse jungle kan ook heel wild zijn."

'Vreselijk'

De slang wordt nu ondergebracht bij Reptielenzoo SERPO in Rijswijk. De eigenaar heeft aan Vonk laten weten dat hij al zijn giftige slangen weg doet. "Hij vindt het vreselijk wat er gebeurd is. Dit mag nooit meer gebeuren."

De groene mamba hield sinds zijn ontsnapping dinsdag Tilburg en omstreken in zijn greep. Wat heet: de gemeente liet donderdag weten zo vaak gebeld te worden, dat het besloot niet meer te reageren op vragen. "Lees het maar op onze website", was de boodschap.

Speurhond

De dag na de ontsnapping werd er al gezocht door een slangenexpert met een speurhond. Zonder succes. Donderdag kwam al het bericht dat de slang zich waarschijnlijk achter het gipsmuurtje zou verschuilen. Na de nodige sloopwerkzaamheden is dat vermoeden nu bevestigd.

