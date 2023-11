58 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Tilburg

De politie heeft bij twee huizen in de Tilburgse wijk Groeseind-Hoefstraat een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. De politie kwam de adressen op het spoor na meldingen over vuurwerkhandel. In totaal ging het om 58 kilo illegaal vuurwerk.

Volgens de politie gaat het om vuurwerk dat in België is gekocht en dat in Nederland niet is toegestaan. De inbeslaggenomen lading zou een waarde hebben van zo'n 2000 euro. Tegen twee 22-jarige verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk is afgevoerd en zal worden vernietigd.