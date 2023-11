Tijgerkat ontsnapt uit huis in Helmond: 'Probeer hem niet zelf te vangen'

In de Helmondse wijk Houtsdonk is donderdagavond een serval ontsnapt, ook wel bekend als 'tijgerkat'. Het katachtige roofdier is er vandoor gegaan en houdt zich ergens in de buurt schuil. Buurtbewoners zijn al aan het zoeken, maar zelf het dier proberen te vangen is volgens de dierenambulance niet handig. “Hij luistert alleen naar het baasje zelf.”

Buurtbewoners weten in eerste instantie niet precies om wat voor beest het gaat, maar volgens een van hen stroomt de buurtapp in ieder geval vol met berichten over het roofdier. “De een had hem al gezien bij de voetbalvelden, iemand anders tussen de bomen en struiken, maar we kunnen het dier nog nergens vinden."

"Benader de serval niet zelf."

Een serval is een wilde kat die normaal gesproken leeft op de Afrikaanse savannes. Volgens de dierenambulance is het dier niet te vergelijken met een normale huiskat. “Een serval is echt een roofdier. Dat instinct heeft dit vermiste dier ook. Mensen moeten dit beest dan ook niet zelf proberen te vangen”, laat een woordvoerder van de dierenambulance Helmond weten. “Wel is deze 1-jarige serval gecastreerd en tam gemaakt, dus hij zal je niet zomaar aanvallen.” Hoe de dierenambulance het dier gaan vangen is dus nog maar de vraag. “De eigenares heeft bij ons gemeld dat haar huisdier zoek is. Ze wilde niet haar eigen nummer opgeven voor de zoekers. Daarom moeten mensen die het roofdier zien, nu met ons bellen. Maar voordat wij er zijn, kan het dier al weg zijn. Het was handiger geweest als de mensen haar zelf konden bellen. De serval kent haar immers al.”

"Baasjes zijn nu als een malle aan het fokken."