Zoveel mogelijk huizen splitsen tegen woningtekort: 'Alle beetjes helpen'

Het splitsen van huizen wordt gezien als een van de oplossingen voor het woningtekort. Toch hebben veel gemeenten er nog geen beleid voor. De uitzondering daarop is de gemeente Bergeijk. Al 2,5 jaar zijn ze splitsen actief aan stimuleren. Toch loopt het nog niet storm.

Net buiten Riethoven in de gemeente Bergeijk staat een oudere boerderij. De boerderij is in twee huizen gesplitst. Achter de boerderij staat nog een huis. Het ziet er uit als een houten prefabwoning. CDA-wethouder Mathijs Kuijken wil deze plek graag laten zien. “Dit is echt een heel goed voorbeeld.”

Hij wijst naar het bijgebouw. “Hier woont een jong stel dat ook mantelzorger is voor oma, die nog in de boerderij woont. In dit bijgebouw mag maximaal tien jaar gewoond worden.” Doordat ook de boerderij zelf is gesplitst, zorgt één boerderij feitelijk voor drie woonhuizen.

'Gigantische vraag'

De gemeente heeft nu al 2,5 jaar actief beleid om huizen te splitsen. “We zagen een gigantische vraag naar huizen”, zegt de wethouder. “We zijn een landelijke gemeente met veel grote huizen met veel grond daaromheen. Waarom zouden we dat niet gebruiken?”

In Bergeijk wonen maar 19.000 mensen en er staan ruim 8000 huizen. Sinds de gemeente mensen helpt om hun huis te splitsen is dat nu zo’n 70 keer gedaan. “We hadden eigenlijk wel verwacht dat meer mensen het zouden willen”, zegt de wethouder. “Heel vaak gebeurt het in familieverband of mensen zijn al kennissen van elkaar. Maar dat is geen vereiste.”

Huisjesmelkers

Het soepele beleid zou ook een magneet kunnen zijn voor huisjesmelkers, die vooral veel geld willen verdienen. Kuijken is daar niet zo bang voor. “We doen dit nu al 2,5 jaar en we hebben nog geen huisjesmelkers gezien. Dat voorkomen we met heldere regels.”

Enkele regels vand e gemeente:

Splitsen mag alleen als je je richt op starters, senioren, kleine gezinnen of alleenstaanden.

De huurprijs mag niet hoger zijn dan de sociale huurgrens.

Als het een koophuis is, mag de verkoopprijs niet hoger zijn van 200.000 euro.

Met splitsen alleen kun je volgens wethouder Kuijken het woningtekort niet oplossen. “Er moet ook veel gebouwd worden. Maar tegelijk is het goed gebruik te maken van wat er al is. Alle beetjes helpen.”

