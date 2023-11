Masseur zit aan borsten van vrouw en kust haar: 1 dag cel en taakstraf

Een 61-jarige masseur uit Geldrop zat zonder toestemming aan de borsten van een vrouw, kuste haar en omhelsde haar op de massagetafel. Het zou allemaal zijn gebeurd tijdens een massage in 2018. De vrouw was een bekende van de masseur. De rechtbank heeft hem vrijdag veroordeeld voor ontucht. De masseur moet één dag de cel in en krijgt zestig uur taakstraf.

Luuk Glaap Geschreven door