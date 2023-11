Aanhouding man na vondst zelfgemaakt explosief bij huizen

Een 37-jarige man uit Helmond is vrijdag aangehouden in verband met het explosief dat eind oktober werd gevonden aan de Zomerdijk in Nuland. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De hond van een voorbijganger ontdekte het verdachte pakketje 's middags in de bosjes aan de Zomerdijk. Het baasje waarschuwde vervolgens de politie. Het bleek te gaan om een zelfgemaakt explosief. Daarop werden drie huizen in de buurt ontruimd. Vervolgens werd het explosief op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Uitgebreid buurt- en sporenonderzoek

De recherche startte meteen een uitgebreid buurt- en sporenonderzoek. Er werd met meerdere buurtbewoners en mogelijke getuigen gesproken en er werd beeld- en sporenmateriaal veiliggesteld. Tijdens dit onderzoek kwam de 37-jarige man in beeld als verdachte. Hij werd vrijdagmiddag in Helmond aangehouden. Informatie blijft welkom

Volgens de politie blijft informatie ook na deze aanhouding welkom. Wie iets opvallends gezien of gehoord heeft of informatie en beeldmateriaal heeft met betrekking tot deze zaak wordt gevraagd zich te melden.