Hond van Brigitte vindt tas met explosieven: 'Had zomaar mis kunnen gaan'

Chica, de hond van buurtbewoner Brigitte, heeft de tas gevonden die door onbekenden aan een hek aan de Zomerdijk in Nuland was gehangen. Haar vader liet op dat moment de hond uit. “Toen hij in de tas keek, zag hij vier bommen.” Volgens de politie had het makkelijk fout kunnen gaan. "Als de tas was geëxplodeerd, hadden mijn vader en mijn hond het niet overleefd."

“Chica snuffelt altijd rond. Toen ze de tas vond, is mijn vader gaan kijken. Hij zag vier explosieven met tape eromheen. Mijn vader heeft toen een andere buurtbewoner de politie laten bellen. Toen is de politie begonnen met onderzoek. Ze hebben ook mijn vader een verklaring laten afleggen.”

"Als er een draadje verkeerd had gezeten was die tas geëxplodeerd."

Omdat Brigittes vader de tas heeft aangeraakt, heeft de politie ook zijn vingerafdrukken afgenomen. En dat was niet zonder gevaar. “Het had echt mis kunnen gaan. Als er een draadje verkeerd had gezeten, was die tas geëxplodeerd, vertelde de politie mij. Dat hadden mijn vader en mijn hond niet overleefd.” De politie neemt de zaak zeer serieus. Drie huizen zijn ontruimd en de bewoners hiervan kunnen er voorlopig niet terugkeren. Zij worden elders opgevangen. Volgens de politie was er de afgelopen nacht ook veel overlast en onrust door een scooter in de wijk. Brigitte zegt dat het al langer rommelt in de wijk. “Ik roep al zo lang dat er iets mis is hier. Containers die verplaatst worden, drugsoverlast, vuurwerk dat wordt afgestoken, daklozen. Zeker in het weekend. Ik ben al langer met handhaving en politie in gesprek, maar ik word niet serieus genomen.”

"Als ze iemand hier moeten hebben, zou ik denken dat ik dat zou zijn.”

Brigitte is in elk geval erg geschrokken. Ook hoopt ze dat de wijk nu op de radar van de politie staat. Waarom de tas juist aan het hek hing bij deze buurtbewoner snapt Brigitte niet. “Nee, die doet geen mens kwaad. Als ze iemand hier moeten hebben, zou ik denken dat ik dat zou zijn”, besluit ze lachend. LEES OOK: Explosieven gevonden in tas aan hek in Nuland: drie huizen ontruimd

Foto: SQ Vision.