Explosieven gevonden in tas aan hek in Nuland: drie huizen ontruimd

Aan de Zomerdijk in Nuland zijn maandagmiddag explosieven gevonden in een tas. Die tas hing aan een hek. De politie neemt de zaak zeer serieus. Ze verwacht dat het wel een paar uur kan duren voordat duidelijk is wat er aan de hand is. Drie huizen zijn ontruimd en de bewoners hiervan kunnen er voorlopig niet terugkeren. Zij worden elders opgevangen.

De tas werd rond half een door omwonenden opgemerkt en zij waarschuwden de politie. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en een team van Forensische Opsporing zijn daarna opgeroepen om in en om de Zomerdijk onderzoek te doen. Uit voorzorg zijn verder twee brandweerwagens en een ambulance ingeschakeld. De politie laat weten dat er draadjes uit de tas steken. Er steken ook drie buisjes uit. "Ik kwam thuis en mijn buurvrouw vroeg me om mee te kijken. We hebben samen gekeken en de politie gewaarschuwd. We vonden het maar een vreemd iets. We dachten dat het om een Halloween-grapje ging", vertelt een buurtbewoner. "Hier gebeurt nooit iets, dus we zijn verbaasd. We staan te wachten tot we weer naar huis mogen." Dat gaat nog wel even duren, want de politie gaat 'stap voor stap' na om wat voor explosieven het gaat en wie er eventueel achter zit.