Betraande Noa Lang over z'n moeder en depressie: 'Ik had geen zin meer'

We kennen hem als vlotte rapper en een misschien nog wel vlottere voetballer, maar PSV-speler Noa Lang is druk bezig om Eindhoven met een klein hartje te veroveren. In een nieuwe podcast van PSV vertelt hij met tranen in zijn ogen over zijn moeder en depressie als kind. "Ik heb niet altijd verstandige dingen gedaan, maar ik kwam er altijd beter uit."

Lang, die de afgelopen weken geblesseerd was, wordt in de 40 minuten durende podcast zichtbaar emotioneel als het plots over zijn moeder gaat. Interviewster Maddy Janssen had Langs moeder een dag eerder stiekem gesproken – tot grote verrassing van Lang.

“Dit zie je niet vaak, he?”

“Ze is heel trots op hoe jij je staande hield als puber”, zegt Janssen tegen Lang, die zich bijkans verslikt in z'n kopje thee. “Veel pubers zouden depressief zijn geworden, maar jij probeerde je moeder dan te beschermen.” Zo zou Lang zijn moeder vaak hebben gezegd dat ze zulke dingen in de media niet moest lezen. Lang zag die opmerking van Janssen niet aankomen, zo blijkt als hij de tranen uit zijn ogen wrijft. “Wacht eventjes. Eén seconde,” vervolgt Lang betraand, “dit zie je niet vaak, he?"



Lang zegt dat zijn moeder vroeger lief en leed met hem deelde, ook buiten de lijnen. "Mijn moeder weet gewoon dat het voor mij niet altijd even makkelijk is geweest. Ik lig al sinds ik klein ben onder een vergrootglas.” Het begon al bij F-jes, zegt de PSV’er. “Ik ben bijna ieder toernooi de beste spelers. Dan had je jaloerse ouders, dan mocht ik niet meer samenspelen met andere jongens. Zulke dingen. Sinds de jeugd heb ik al een stempel terwijl ik gewoon mezelf ben."



Dat was volgens Lang niet altijd even makkelijk. "Ik durf ook wel te zeggen dat ik bij vlagen best wel depressief ben geweest. Dan werd ik wakker en had ik er eigenlijk geen zin meer in.”

“Ik werd er alleen maar beter van.”

Overigens zegt Lang ook dat hij niet altijd slimme dingen heeft gezegd en gedaan. “Maar ik ben nu op een punt dat ik echt mentaal sterker ben. Ik werd er alleen maar beter van. Met mijn moeder en vader aan mijn zijde.” Noa Lang kan zaterdag meespelen in de uitwedstrijd van PSV tegen FC Twente. De aanvaller is hersteld van een hamstringblessure, die hij begin oktober opliep bij Sparta.

