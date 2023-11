Kampioenschap Skydive: 'Passie die we samen delen'

Spectaculaire taferelen zaterdag in Roosendaal. Ontelbare donuts, diamonds en stars volgen elkaar in rap tempo op in het indoor skydive centrum. De springfiguren worden uitgevoerd door 45 teams uit verschillende Europese landen tijdens de internationale Grand Prix Sky Dive.

Mandy Feijen uit Asten kan erover meepraten. Met het Nederlandse nationale team ‘Out of the Blue’ sleepte ze vorig jaar de titel in de wacht. Mandy: “Winnen is belangrijk maar nog belangrijker is de passie die we samen delen. Voor deze sport moet je heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Omdat we elkaar steeds beter kennen, groeien we meer naar elkaar toe.”

In de verticale windtunnel kunnen skydivers een vrije val uitvoeren zoals bij een parachutesprong. “Toch zijn er ook deelnemers aan dit kampioenschap die nog nooit uit een vliegtuig zijn gesprongen. Deze vorm van skydiven is daarmee ook een sport op zichzelf geworden”, legt deelnemer Sven Ibens uit.