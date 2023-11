Kind ernstig gewond na aanrijding met auto, ook moeder naar ziekenhuis

Aan de Ambachten in Someren zijn een moeder en een kind gewond geraakt bij een ongeval. Vier ambulances en een traumahelikopter zijn aanwezig.

De moeder en haar kind waren te voet en zijn waarschijnlijk ter hoogte van een voetgangersoversteekplaats geraakt door een automobilist. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het kind raakte ernstig gewond en is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Haar moeder was aanspreekbaar, ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend of de automobilist gewond is geraakt. De politie roept getuigen van het ongeval op om zich te melden.