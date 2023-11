Zo wist speurhond Murdoch tóch de giftige groene mamba te vinden

De ontsnapte groene mamba hield Tilburg dagenlang in z'n greep. Maar speurhond Murdoch wist de slang na wat speurneuzen tóch te vinden. Slangenexpert Walter Getreuer trainde zijn hond om dit soort slangen op te sporen. Hij is blij met de goede afloop én blij met de aanwinst voor Reptielenzoo Serpo in Rijswijk.

De ontsnapping van het glibberige beest hield de gemoederen dagen bezig in de stad. Zelfs bioloog en tv-ster Freek Vonk bemoeide zich met de vermissing van het beest. Achteraf bleek dat het dier zich verscholen hield achter een gipsmuurtje in het huis van de eigenaar.

"Die slang gaat zo tussen een kiertje door en weg is de slang”

Volgens Getreuer werd de slang gehouden in een terrarium met schuif-ruiten. “Dat zijn vervelende dingen, want die kun je een klein beetje open en klein beetje dicht doen. Waarschijnlijk heeft de eigenaar per ongeluk de ruit net iets te hard dicht gedaan en ontstond er een klein kiertje. Zo’n slang voelt met zijn tong en neus dat er een kiertje is. Die gaat zo tussen een kiertje door en weg is de slang”, zegt Getreuer. Het terrarium stond vrij hoog in het huis dus het beest wist zich gemakkelijk naar boven te begeven. “Bovenin het plafond zaten spotjes, waar één uit was. Daar zat een gat en daar is de slang in gekropen. Toen kwam die in een dubbele muur terecht. Dus hij kon door de hele kamer achter de muur kruipen”, vertelt Getreuer.

"Uiteindelijk ging Murdoch bij één van de gaten van zitten."

Slangenexpert Getreuer werd gebeld en ging naar het huis met zijn speurhond Murdoch. “Die heeft in eerste instantie het hele huis doorzocht. En nergens had hij de geur van de slang te pakken. Wel in de slangenkamer, maar dat is logisch. Uiteindelijk gaf de hond nergens aan waar de slang precies zat”, zegt Getreuer. Hij vraagt de eigenaar om wat gaten te boren in de gipswanden, zodat de hond ook kon ruiken wat er zich áchter de muur bevond. "We hebben er gaas voor gehouden, zodat Murdoch op een veilige manier kon ruiken bij die gaten, zonder gebeten te worden", vertelt Getreuer. “We hebben hem geleerd dat als een slang binnen anderhalve meter is, dat hij dan gaat zitten. Bij de zoektocht zijn we alle gaten afgegaan en uiteindelijk ging Murdoch bij één van de gaten van zitten.”

"Hij heeft het dier aan ons geschonken, ook als cadeau voor onze hulp."