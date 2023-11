Een giftige slang mag als huisdier: 'Zelfs een krokodil is toegestaan'

Het is misschien niet zo'n goed idee om een giftige cobra als huisdier te houden, maar toch is het in Nederland niet verboden. In theorie mag je bijna alle dieren thuis houden, van een krokodil tot een kameel. Er is nog geen wet die het mensen verbiedt om bepaalde diersoorten als huisdier te houden en dat stoort de dierenbescherming. Zij pleiten ervoor dat er snel een lijst komt met verboden dieren en daar hoort dan ook de groene mamba bij.

De groene mamba in Tilburg is nog altijd niet gevonden. Er is dus nog altijd het gevaar dat de giftige slang iemand bijt. Het gif kan al binnen vijftien minuten werken en na een halfuur zelfs dodelijk zijn. Het is de vraag of het houden van zo’n giftige slang wel verantwoord is.

Ook de dierenbescherming stelt hardop die vraag. “Het is eigenlijk bizar dat iemand zo’n beest in huis heeft. Maar in Nederland mag dit gewoon. Waarom? Dat vragen wij ons ook nog steeds af”, vertelt Niels Kalkman.