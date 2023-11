Man en kind gewond nadat ze rioolontstopper over zich heen krijgen

Een man en een kind zijn zaterdag rond vijf uur gewond geraakt nadat zij rioolontstopper over zich heen hebben gekregen. Het ongeluk gebeurde in een huis aan de Berkenstraat in Nuenen.

De brandweer, een ambulance en een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen kwamen naar Nuenen om hulp te verlenen. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond het duo al onder een stromende douche. De man en het kind zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het onduidelijk hoe het ongeluk gebeurd is. De specialist gevaarlijke stoffen heeft er voornamelijk voor gezorgd dat ambulancepersoneel veilig hun werk kon doen. Volgens de woordvoerder is er waarschijnlijk sprake van een 'huis-tuin- en keuken ongeval'.

Foto: SQ Vision

