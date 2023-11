Bosz wil niet te veel naar rode kaart kijken: 'Zo is het elke keer wel wat'

Mede door een vroege rode kaart voor FC Twente had PSV een eenvoudige avond in Enschede. Trainer Peter Bosz zag dat het een kantelpunt in de wedstrijd was, maar wilde het niet als de reden voor de overwinning zien. “Zo is het elke keer wel wat, we zijn gewoon een goede ploeg.”

Tot aan de rode kaart van Mees Hilgers in de 23e minuut ging de topper gelijk op. Daarna nam PSV het initiatief en had het een onverwacht makkelijke avond in Enschede. Bosz gaf toe dat de rode kaart van invloed was op het duel, maar hij wilde vooral zijn ploeg de complimenten geven.

"Nu zou het liggen aan een rode kaart, zo is het elke keer wat."

“Ik vond ons niet heel goed beginnen. Natuurlijk helpt die rode kaart dan. Maar zo is het elke keer wel wat. We hebben nu dertien wedstrijden op rij gewonnen. Dat komt omdat wij een goede ploeg hebben. We doen het gewoon goed, want ook tegen tien man maken we knap drie goals.” Bosz vervolgt zijn betoog. “De ene keer hebben we tegen alleen maar ploegen uit het rechterrijtje gespeeld en nu zou het liggen aan een rode kaart. We laten het gewoon wekelijks zien.”

"We gaan niet voor een punt naar Feyenoord."