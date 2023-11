Winterse wereld? Maandag is de kans klein: 'Maar meer kansen komende week!'

Voor wie hoopt op een mooi winters landschap maandag, had weerman Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend geen goed nieuws. Er is later op de maandag wel kans op - natte - sneeuwvlokken, met name in het noordoosten van de provincie, maar de kans op een winterse wereld is volgens hem klein. "Maar komende week zijn er nog een aantal sneeuwkansen!"

Johnny verwacht dat de neerslag maandag vooral zal bestaan uit regen. Hij waarschuwt voor een kletsnatte dag. "De tegenstellingen zijn maandag groot", vertelde hij zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "In het westen van de provincie wordt het een graad of 6, in de buurt van Oss misschien een graad of 3. 's Avonds is het nog wat kouder."

"Naarmate de dag vordert, wordt het alleen maar natter."

Ook deze zondag zien we de zon amper. "In de ochtend zijn er wat 'losse' buitjes, die af en toe overtrekken. Naarmate de dag vordert, wordt het alleen maar natter. We hebben 's middags meer aaneengesloten regen. De zon zullen veel mensen vandaag niet zien."

"De nacht van zondag op maandag wordt onstuimig."