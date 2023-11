Steekpartij in bovenwoning, man (39) raakt gewond

Bij een steekpartij in een bovenwoning aan de Brugstraat in Roosendaal is zondagmiddag een man (39) uit Roosendaal gewond geraakt. Een 37-jarige man uit Roosendaal is opgepakt. Volgens de politie zijn de twee mannen bekenden van elkaar.

De politie kreeg een melding van de steekpartij rond kwart over twee zondagmiddag. De gewonde man bleek wel aanspreekbaar. Hij is onder begeleiding van politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In het huis waren op het moment van de steekpartij vier mensen aanwezig. De politie heeft een hond ingezet om de bovenwoning te doorzoeken. Waar ze precies naar op zoek zijn geweest is niet duidelijk. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt verdacht van zware mishandeling en poging tot doodslag. Onderzoek

Ook de aanleiding van de steekpartij is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de zaak. Onder het huis zitten verschillende horecagelegenheden.

Foto: Christian Traets / SQ Vision

Foto: Christian Traets / SQ Vision