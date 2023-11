Gebouwen kleuren oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

Allemaal kleuren ze oranje: de Grote Kerk in Breda, het gemeentehuis in Gilze en Rijen en het provinciehuis in Den Bosch. De gebouwen zijn verlicht in het kader van 'Orange the World' een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Tijdens deze jaarlijkse campagne van de Verenigde Naties worden allerlei acties georganiseerd en kleuren nog meer Brabantse gebouwen oranje om zo meer bewustzijn te creëren.

In Nederland sterft er elke acht dagen een vrouw door geweld en wereldwijd heeft één op de drie vrouwen te maken met fysiek, psychisch en/of seksueel geweld. Tijdens 'Orange the World' wordt tien dagen aandacht gevraagd voor het toenemende geweld tegen vrouwen en meisjes. Zaterdag tijdens de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen gaf de Waalwijkse Olcay Gulsen het startsein van de campagne. Gulsen overhandigde een actieplan om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan aan demissionair minister Robbert Dijkgraaff.

Tot en met 10 december, dan is het Internationale Mensenrechtendag, zijn er allerlei acties rondom 'Orange the World'. Zo is er een stadswandeling door Breda met een audiotour over straatintimidatie en wordt er op een aantal Eindhovense middelbare scholen het lespakket 'Orange the World' gegeven. Ook het stadhuis van Oosterhout, het oranjeplein in Goirle, het Raadshuis in Roosendaal en het Bravis Ziekenhuis Moeder/Kind centrum in Bergen op Zoom kleuren oranje.