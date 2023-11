Ouders en hun dochtertje overleven brand die door buurman werd gesticht

Fenne (24), haar ex-man en hun dochtertje Olivia van 2,5 jaar kregen de schrik van hun leven toen ze maandagnacht hun huis moesten ontvluchten vanwege brand. De buurman had zijn eigen huis in brand gestoken en kwam daarbij om het leven. Ook stichtte hij brand in het huis van zijn buren. Dat huis is voorlopig onbewoonbaar.

Maandagnacht ging het flink mis in de Elsbeemd in Oosterhout. Een 59-jarige man stak zijn eigen hoekhuis en het huis van zijn buren in brand. De bewoners van dit tweede huis, Fenne, haar ex en Olivia, sprongen samen met hun hond uit het raam van de eerste verdieping. "De vader van Olivia sprong als eerste. Daarna kon ik hem Olivia toegooien en vervolgens ben ik zelf gesprongen", vertelt Fenne maandagochtend. Na de ontsnapping werden de drie ter controle naar het ziekenhuis gebracht, ze mankeerden niets ernstigs. Fysiek zijn ze dus in orde. "Maar mentaal is een ander verhaal", vertelt Fenne. De angst zit er bij haar goed in. Of ze nog ooit terug durft naar haar huis weet ze iet. Wanneer dat eventueel zou kunnen, is sowieso niet duidelijk. Nu zijn zij en Olivia afwisselend bij haar ouders en haar ex, de vader van Olivia. Al hun spullen zijn ze kwijtgeraakt door de brand. Reden voor Ruby Gelderblom, de beste vriendin van Fenne, om een inzamelingsactie te starten.

Ruby voelt zich machteloos en ze wil iets doen om haar vriendin en de kleine Olivia te helpen. “Fenne is een jonge moeder. Ze had net anderhalf jaar dit huis waar ze hard voor heeft gewerkt. En dan gebeurt er zoiets. Ik mag God op mijn knietjes bedanken dat ze er nog zijn.” Ok volgens Ruby overheerst de angst bij Fenne. “Ze durft niet alleen te zijn en ze durft niet in het donker over straat.” Ook hebben de moeder en dochter geen spullen meer. “Spullen zijn maar bijzaak, maar er zijn wel dingen met sentimentele waarde. De eerste tekeningen en kleertjes van Olivia zijn bijvoorbeeld weg, daar is Fenne erg verdrietig om.”

