Man (22) opgepakt nadat hij hulpverleners uitscheldt en agent slaat

Een 22-jarige man uit Halsteren is zaterdagavond aangehouden omdat hij een agent heeft mishandeld. Dat meldt de politie. De man had in eerste instantie medische hulp nodig maar gedroeg zich agressief en ging uiteindelijk door het lint.

Agenten waren opgeroepen om ambulancepersoneel te helpen bij een medisch voorval in Tholen. Daar bleek het niet goed te gaan met de 22-jarige man uit Halsteren. Ambulancepersoneel probeerden hem naar het ziekenhuis te brengen, maar de man werkte niet mee. Hij reageerde agressief, schold hulpverleners uit en moest uiteindelijk geboeid een ambulance in. Toen hij daar eenmaal lag, schopte hij een politieagent. De agent reageerde daar niet op, omdat de man medische hulp nodig had. Een paar uur later werd de politie opnieuw opgeroepen, deze keer om personeel te ondersteunen in het ziekenhuis van Bergen op Zoom. Daar was de 22-jarige man opnieuw door het lint gegaan. Hij had beveiligingspersoneel aangevallen en bleef zich agressief gedragen. Uiteindelijk sloeg hij een agent. De man is vervolgens aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij zit nog vast. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.