Claudia van Boer Zoekt Vrouw kiest definitief voor deze Brabander

Voor de trouwe Boer Zoekt Vrouw fans volgde zondagavond de grote ontknoping. Wie van de deelnemende boeren had zijn of haar grote liefde gevonden? Dat geldt in ieder geval voor boerin Claudia in het Franse Normandië. Brabander Paul bleef als laatste over en nu is hij definitief haar 'Paultje.'

De eerste keer dat hij Claudia zag op televisie dacht hij al gelijk 'Wauw, wat een mooie vrouw om te zien!'. Het was zijn dochter die de 59-jarige Paul uiteindelijk aanspoorde om haar te schrijven omdat ze goed bij hem zou passen. Maar wie is deze Brabander? Paul heeft een dochter (23) en een zoon (26) uit een eerder huwelijk. In het dagelijks leven werkt hij als vertegenwoordiger bij een bedrijf in schoonmaakmiddelen en hij runt een eigen bedrijf als coach. Paul is behoorlijk romantisch, houdt van een wijntje bij de open haard en een ondergaande zon, vertelde hij al eerder bij Boer Zoekt Vrouw. En ook het yogamatje komt tijdens de afleveringen van Boer Zoekt Vrouw geregeld tevoorschijn. Tijdens de logeerweek viel het op dat Paul graag de keukenprins uithangt en ook daar bleek Claudia gevoelig voor.

"Hoe bijzonder, je schrijft een brief, je drukt op enter. En dan..."