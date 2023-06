Boerin Steffi en Roel hebben een zoon: 'We noemen hem de joekel van Boekel'

Boerin Steffi en Roel, bekend van het tv-programma 'Boer zoekt Vrouw', zijn deze week de trotse ouders geworden van een zoon: Jop. "Met Jop gaat het heel goed. Hij drinkt goed, slaapt goed en is heel tevreden. Hij heeft grote handen en voeten, dus we noemen hem nu al de 'joekel van Boekel'", laten ze weten op de website van KRO-NCRV.

Steffi en Roel hadden al een kind, Sterre (2). Ook zij is blij met haar broertje. "Sterre is superlief voor Jop. Heel schattig om te zien. Als gezin zitten we nu in een soort bubbel. We zijn ons heel bewust van wat we momenteel mee mogen maken met z’n vieren."

Als het aan Steffi en Roel ligt, mag de nieuwe baby zo snel mogelijk wennen aan het leven op de boerderij. "Net als Sterre neem ik hem heel snel mee naar de paarden. Hij zal niet ouder zijn dan een maand als hij voor het eerst een paard ziet", liet Steffi eerder al weten.

Steffi en Roel leerden elkaar in 2018 kennen via 'Boer zoekt Vrouw'. Hun belevenissen worden nog altijd op de voet gevolgd door liefhebbers van het populaire tv-programma. Dat merkte Steffi opnieuw toen ze bekendmaakte zwanger te zijn van Jop. Haar telefoon liep over.

Toen ze twee jaar geleden in verwachting was van Sterre, maakte ze zoiets ook mee. "Maar ik had verwacht dat het nu minder zou zijn, omdat dit de tweede is. En we zijn inmiddels al weer wat langer uit Boer zoekt Vrouw."

