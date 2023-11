Brandbom in huis gegooid: 'Grote ravage in woonkamer door explosie'

Bij een huis in Roosendaal aan de Telefoonstraat is zondagavond om kwart over acht een brandbom door het raam naar binnen gegooid. Dat meldt de politie. Het gezin van het huis was op dat moment thuis.

Volgens een woordvoerder van de politie is er een brandbom naar binnen gegooid door het raam en is het explosief uiteindelijk in huis afgegaan.

"Door de explosie ontstond in de woonkamer een ravage", meldt de politie.

Er ontstond heel veel rook in het huis maar er is geen brand uitgebroken. Het gezin was op dat moment thuis maar er raakte niemand gewond. Of deze mensen uiteindelijk wel in het huis konden blijven, is bij de politie niet bekend.

Ze doet onderzoek bij het huis en zoekt getuigen.