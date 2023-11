Opmerkelijk: deze dingen gebeurden óók in het stembureau op verkiezingsdag

Stemmen, en 's avonds wachten op de eerste exit poll. Zo zag voor veel Brabanders de verkiezingsdag vorige week er uit. Maar op de vele stembureaus in onze provincie gebeurde er meer, zo is te zien op de formulieren uit alle bureaus die inmiddels openbaar zijn. We konden onze nieuwsgierigheid niet bedwingen en keken naar het kopje 'Onregelmatigheden en bijzonderheden'.

Ieder stembureau maakt op de verkiezingsdag een proces-verbaal op, daarop is de uitslag van die locatie te zien, maar ook alle dingen die er verder die dag zijn gebeurd. Dat zijn soms bijzondere verhalen, zo blijkt.

'Stempas in de brand'

Zo meldde zich in Budel-Dorplein iemand die er nog niet uit was of stemmen wel zin heeft. 'Kiezer wil publiekelijk door stembureaulid overtuigd worden waarom hij moet stemmen', zo lezen we in het proces-verbaal. Weigeren was geen optie, want 'anders steekt 'ie zijn stempas in de brand'. Of deze kiezer uiteindelijk overtuigd is, wordt niet vermeld...

In Grave wilde iemand stemmen met een stempas uit 2021, van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Zo werkt het uiteraard niet, deze persoon had niet mogen stemmen. Maar dat is wel gebeurd, zo is te lezen op het proces-verbaal: er is een biljet uitgereikt aan iemand zonder geldige pas. Als deze persoon zijn stempas van dit jaar ook nog had, zou hij dus zomaar twee keer gestemd kunnen hebben.

Geen vertrouwen

Maar er gebeurde meer. In Rucphen nam iemand het stembiljet mee naar huis. Misschien een zwevende kiezer die thuis op de bank nog een debatje mee wilde pakken, maar de eigen kliko telt helaas niet als stembus dus deze persoon heeft zijn stem niet uit kunnen brengen.

In Altena gaf iemand aan 'geen enkel vertrouwen' te hebben in de stembureauleden, hij of zij was er van overtuigd dat de telling niet goed zou gaan. Deze kiezer is 'uitdrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn bij de telling' zo valt te lezen. Onduidelijk is of er op de uitnodiging is ingegaan.

Kooklucht

Het meest bijzondere verhaal komt misschien wel uit Altena. Daar klaagde iemand over de stank in het stemlokaal. Ze gaf aan 'allergisch voor kooklucht' te zijn en zat kokhalzend in haar elektrische rolstoel, zo lezen wel. Gelukkig is de zaak niet geëscaleerd: 'Tegen mevrouw gezegd dat we haar klacht zullen noteren. Dit was afdoende.'