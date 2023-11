Eftelingmelodie niet bewust gejat: 'Zweer ik op het graf van mijn familie'

Het wereldberoemde dj-duo Showtek zegt dat het de melodie van Villa Volta uit de Efteling niet bewust gebruikt in hun nieuwe dancenummer. De melodie zat bij de broers al jaren in het hoofd, zonder dat ze zich bewust waren waar het vandaan kwam. Dat zegt Sjoerd Janssen, die samen met zijn broer het Eindhovense Showtek vormt.

"Dat nummer zat al tien jaar bij Wouter in zijn achterhoofd. Als kind zijn we in de Efteling geweest, waarschijnlijk is het toen onbewust blijven hangen. De melodie, zeker het begin ervan, lijkt heel erg op ons dancenummer. Maar dat was geen opzet, ik zweer het op het graf van mijn familie", zegt broer Sjoerd tegen Omroep Brabant.

Een melodie of nummer kopiëren mag, mits er vooraf toestemming is gevraagd aan de rechthebbenden. Zo beschuldigde Showtek in het verleden zelf een artiest van plagiaat omdat die voor zijn single zonder toestemming een sample uit hun nummer had gebruikt.

Ze lieten het nummer twee weken geleden op het kantoor van hun manager horen. "Die zei al: 'Dat deuntje ken ik ergens van.' Iemand anders noemde Villa Volta. Wij dachten: hé, wat is dat nou? Maar we dachten geen moment aan plagiaat dus hebben ook geen contact met de Efteling of met de componist gezocht", stelt Sjoerd.

Is het met die kennis over plagiaat dan niet dom dat de broers of hun manager twee weken geleden geen contact zochten met de Efteling? "Wij zagen er geen kwaad in. Dit melodietje spelen we al tien jaar in de studio. En het nummer lijkt ook niet één op één. Wouter is pianist in hart en nieren en is ooit op jonge leeftijd onbewust geïnspireerd door de muziek van Villa Volta. Het is blijven hangen in zijn brein."

De rechten van het muziekstuk van de attractie liggen bij de Efteling maar de rechten van de melodie liggen bij de erven van componist Ruud Bos. "Er is inmiddels contact geweest met muzieklabel CTM, dat de rechten vermarkt. Ruud Bos krijgt nu een eerlijk deel van de rechten", zegt Sjoerd. Bij CTM was niemand bereikbaar die dat kon bevestigen.

De Eindhovense dj's zijn al jaren niet in de Efteling geweest. Misschien nog een keer een bezoek brengen voor nieuwe inspiratie? "Ik denk dat we de Efteling wel gaan benaderen om in de toekomst samen iets te gaan doen. Dat is hartstikke tof. We zijn toch een Brabantse act."

Vergelijk zelf: het nieuwe nummer van Showtek (vanaf 1:16)...