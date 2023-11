Overval met zwaard op snackbar: huisarrest voor jonge verdachten

Twee jongens (15 en 17) uit de gemeente Land van Cuijk die verdacht worden van een overval op eethuis De Buurman in Odiliapeel, mogen hun rechtszaak thuis afwachten als ze zich aan een lange lijst met voorwaarden houden. De verdachten hebben huisarrest en mogen een half jaar lang Odiliapeel niet in. Een van hen krijgt ook een enkelband. Dat laat de rechtbank in Den Bosch weten.

Beide jongens worden verdacht van de overval die op zaterdagavond 4 november werd gepleegd. Daarbij probeerden ze onder bedreiging met een sabel om de dagopbrengst van de snackbar van Henri van Son mee te nemen. "Eentje had een groot sabel bij zich. Ik dacht dat het een Halloween-act was. Maar ze riepen meteen ‘geld, geld, geld’. Toen had ik door dat het geen grap was", zei de ondernemer daags na de overval tegen Omroep Brabant.

Uiteindelijk vlucht de snackbareigenaar naar buiten en roept hij om hulp. Intussen proberen de jonge overvallers de kassalade van de balie te trekken, maar omdat die met kabels vastzit aan de computer krijgen ze ‘m niet mee naar buiten.

Buiten rijdt Erwin Lips toevallig voorbij en hij ziet dat er iets niet pluis is. Als de overvallers naar buiten rennen, rijdt hij in zijn auto de scooter van de daders omver. "Achteraf heb ik wel geluk gehad, ik zag dat eentje zo'n groot mes had. Het had ook wel anders kunnen aflopen", zei Lips tegen Omroep Brabant. De jongens vluchten te voet, maar de politie pakt ze niet veel later op.

Lange lijst van voorwaarden

De jongens mogen de rechtszaak nu dus in vrijheid afwachten, maar ze moeten wel aan een lange lijst van voorwaarden voldoen. Zo mogen ze onder meer allebei zes maanden lang niet in Odiliapeel komen en contact zoeken met het slachtoffer. Ook moeten ze meewerken aan een eventueel psychologisch of psychiatrisch onderzoek.

Ook zijn er voorwaarden die per verdachte verschillen. Eén van de twee heeft een halfjaar huisarrest en mag niet naar buiten, alleen onder toezicht van een volwassene die daarvoor is aangewezen. De andere verdachte mag naar school, maar alleen strikt volgens het rooster. Hij mag niet spijbelen en als lessen uitvallen, moet hij toch op school blijven, zo heeft de rechtbank bepaald.

De cafetaria van Odiliapeel bestaat dit jaar 35 jaar, maar een echt feest werd er niet gevierd. Twee maanden voor deze overval was de ondernemer ook al doelwit. Hij vertelt erover in deze video.