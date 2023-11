Brein achter drijvend drugslab in Moerdijk moet 15 jaar de cel in

De 40-jarige Mexicaan Pavel N. noemde zichzelf 'Pablo Icecobar' en was de grote man achter verschillende drugslabs in heel Nederland, waaronder een drugsboot in de dorpshaven van Moerdijk. Met een eigen chauffeur reed hij langs zijn 'vestigingen'. Pavel kreeg woensdag van de rechtbank in Den Bosch bijna 15 jaar cel voor het leiden van een misdaadnetwerk.

Volgens de rechtbank was hij tussen december 2018 en mei 2019 eigenaar van de drugsboot in Moerdijk. Maar ook de baas van laboratoria in Willemsoord in Overijssel, Drempt en Arnhem in Gelderland en Hauwert in Noord-Holland. Hij stuurde de kennis, kunde en mankracht aan. De officier van justitie noemde hem eerder al de 'leider van de productie in Nederland”

Avocadoboer

Pavel N. werd in de zomer van 1983 geboren in Mexico. Samen met zijn broer Jorge ging hij in de drugswereld werken. In 2006 werd hij in de Verenigde Staten opgepakt voor het maken van crystal meth. Daar vertelde hij dat hij gewoon avocadoboer was.

Na een celstraf in Texas ging hij door met zijn werk. Mogelijk was hij al in 2017 in Nederland. Toen vond de politie in een Fries drugslab een sigarettenpeuk met het DNA van een onbekende man. Later bleek dat deze 'Pablo Icecobar'.

'The biggest'

In 2020 was de politie binnengedrongen in het telefoonnetwerk van Encrochat. Tussen de miljoenen berichten zat een account met de naam Pablo-icecobar die verdachte chats verstuurde over methlabs. "Ik heb drie labs in Holland. Ik ben de grootste ice-producent in Europa", chatte hij in slordig Engels.

Een spoor naar de drugsboot van een jaar eerder zat er ook in: "De jongens die mijn partners waren met de boot in Moerdijk." In de chats had Pablo het over 'zijn' lab en 'zijn' koks. Voor de politie was duidelijk dat dit een grote vis was. Meerdere labs werden opgerold, dankzij die berichten.

Pannen

De politie kreeg Pavel in beeld bij de IKEA in Delft toen hij daar met zijn broer Jorge pannen kocht. Jorge alias 'Little Python' werd gezien in Schijndel toen hij in de auto dook van een bekende drugscrimineel. De broers woonden samen in Den Haag. De politie kon Pablo oppakken in Barcelona. Jorge kon vluchten en is spoorloos.

Het OM vertelde eerder dat beide broers misschien met nog meer labs te maken hadden. De politie vond sporen naar labs in Herwijnen in Gelderland, Eemnes in de provincie Utrecht, Weert in Limburg, Herstal bij het Belgische Luik en een lab in Drenthe, maar daarvoor ontbreekt bewijs.

Voortvluchtig

Ook de Nederlandse hoofdverdachte is voortvluchtig. Dat is Danny K. (42) alias 'Doctor Tattoo' uit Boskoop. Hij kreeg 13 jaar cel. Pavel N. kreeg 14 jaar en 10 maanden cel. Een Mexicaanse laborant kreeg 7 jaar en 10 maanden en een laborant (47) uit Ecuador 5 jaar. Voor een drietal Zuid-Amerikaanse handlangers en handlangsters waren er celstraffen van 8 maanden tot 4 jaar.

De drie Mexicaanse koks en de kapitein van de drugsboot in Moerdijk hebben hun celstraf al uitgezeten en zijn het land uitgezet.

Niet iedereen van de drugsboot is opgespoord. Zo is er tussen alle berichten een mysterieuze persoon gevonden die Pablo omschrijft als 'De gypsy fucker van Breda', 'De dikke' en 'De Rolex-kerel'. Het is iemand die Pablo om 'kilo's' vroeg. De politie heeft die verdachte nog niet kunnen vinden, zo staat in het vonnis.