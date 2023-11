Eftelingmuziek voor al uw carnavalsfeestjes en houseparty's

Het Eindhovense dj-duo Showtek bracht afgelopen week het nummer Shine uit, met daarin een deuntje dat veel mensen wel heel bekend in de oren klinkt. De melodie lijkt wel heel erg op de muziek van attractie Villa Volta. Al zijn de dj's zeker niet de enigen die inspiratie halen uit de muziek van het attractiepark in Kaatsheuvel.

Luuk Glaap Geschreven door

Dat de muziek in de Efteling aanstekelijk is en in je hoofd blijft hangen is natuurlijk bekend. Zo bracht carnavalsvereniging de Kapotte Kachels in 2022 een Nederlandse versie uit van het nummer 'Monsieur Cannibale' van Sacha Distel, die in gelijknamige attractie werd gebruikt.

Wachten op privacy instellingen...

Carnavalsartiest Johnny Gold maakte vorig jaar zijn eigen bewerking van de muziek van de Indische Waterlelies en noemde het 'De waterlelie dans'. Het originele nummer heet eigenlijk 'Afrikaan Beat' en is van Bert Kaempfert & His Orchestra.

Wachten op privacy instellingen...

Nu gaat de ophef over attractie Villa Volta waar de Eindhovense dj's Showtek met hun nummer Shine wel heel dicht in de buurt van het origineel komen. Al blijken er meer versies te zijn van de 1996 geopende attractie. Zo gebruikt The Dentist in 1999 een sample in het nummer 'Scream'.

Wachten op privacy instellingen...

In 2009 komen Low-E vs Alter Egosz met hun hardstyle-versie van het nummer van componist Ruud Bos en noemen het zelf 'Vendetta'.

Wachten op privacy instellingen...

Een van de laatste uitgebrachte versies is van dj Pat B uit 2017. Hij noemt zijn freestyle-versie zelfs al de Efteling remix.

Wachten op privacy instellingen...

Sjoerd en Wouter Janssen, oftewel Showtek, zijn zich ondertussen van geen kwaad bewust. "Dat nummer zat al tien jaar bij Wouter in zijn achterhoofd. Als kind zijn we in de Efteling geweest, waarschijnlijk is het toen onbewust blijven hangen. De melodie, zeker het begin ervan, lijkt heel erg op ons dancenummer. Maar dat was geen opzet, ik zweer het op het graf van mijn familie", zegt broer Sjoerd tegen Omroep Brabant.

Wachten op privacy instellingen...