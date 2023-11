Kleinere kliko's en minder vaak opgehaald: 'Straks dumpen ze alles'

Een heuse kliko-discussie heeft de gemeente Hilvarenbeek in haar greep. Kleinere afvalcontainers zorgen voor grote zorgen bij een deel van de bevolking. En die kleinere bak voor restafval wordt straks ook nog maar één keer per maand opgehaald. "Straks dumpen ze alles", vreest een bewoner.

De gemeente deelde maandag een nieuw plan voor afval. Restafval wordt vanaf 1 januari nog maar één per maand opgehaald. Bovendien krijgen inwoners ook nog een kleinere bak per 1 april. Volgen bewoners scheelt het de helft. "Ik dacht eerst dat het een 1 aprilgrap was, tot ook ik de brief op de mat kreeg", schrijft iemand op Facebook, waar een beerput aan reacties is opengegaan.

Minder restafval en meer scheiden, is het doel. Plastic en ook de groene afvalbak worden vanaf begin volgend jaar wel vaker opgehaald. Dat staat er dan weer tegenover. Ook zou het volgens de gemeente goedkoper zijn.

'Overal zwerfafval'

"Dit is niet normaal. De bak zijn nu al veel te klein", vindt bewoner Ad van Elderen. "Mensen gaan kleine zakjes maken en die in andere kliko's gooien. Dat gaan mensen gewoon dumpen. Dat doen ze nu ook al." Hennie Stam vult aan: "Je krijgt overal zwerfafval. Het duurt straks veel te lang voordat hij leeggemaakt wordt. Het is weer iets nieuws", zegt ze cynisch.

Wethouder Esther Langens verklaart: "Als gemeente vinden wij het belangrijk om aan een duurzame toekomst te werken. Deze stap draagt ook bij om de verwerking van afval betaalbaar te houden. Door samen te zorgen voor minder én beter gescheiden afval, dragen we allemaal een steentje bij aan een beter milieu", zo schrijft ze in een persbericht. De gemeente probeert later dinsdag te reageren op vragen van Omroep Brabant.

'Belachelijk'

"Het is belachelijk!", vindt Marian van Helvoirt. "Het geeft juist milieuschade om al die kliko's weer te vervangen door nieuwe plastic containers. Waarom moet het nu weer anders?", vraagt ze zich af. Bewoner Willem Paijmans vindt dat hij al zoveel scheidt. "Nog minder restafval overhouden gaat niet lukken." Ook maken bewoners zich zorgen over ongedierte, zoals maden.

De Facebook-reacties onder de aankondiging van de gemeente kun je een ware afvalbak noemen, maar toch is niet iedereen negatief: "Het is eigenlijk wel prima. Onze afvalbak krijgen we nooit vol. Je kunt altijd naar de stort", zegt Marlies van Rijssel, met een toepasselijke groene muts op. "Ik ben ook heel groen", lacht ze.