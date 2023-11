Ingrid wilde dood door helse pijnen, zo gaat het een jaar later met haar

Als Ingrid Nieuwdorp (55) uit Den Bosch plaste, was het alsof ze bewerkt werd met scheermesjes, vertelde ze vorig jaar. Ze had zo’n helse pijnen dat ze liever dood wilde dan dat ze de pijn nog langer moest voelen. Maar ze heeft een behandeling in Australië achter de rug en die bracht verlichting: “Ik heb geen gesprekken meer over euthanasie.”

Ingrids pijnen ontstonden na een serie medische missers, na de bevalling van haar dochter, 29 jaar geleden. Ze heeft verklevingen rond haar organen en die drukken op haar zenuwen. "Een continue pijn van 220 volt", zegt ze er zelf over. Ze verdrong haar pijn, totdat het niet meer ging. Ze gebruikte uiteindelijk een neusspray die kankerpatiënten krijgen in hun laatste levensfase.

“Ik heb nog zoveel om voor te leven.”

Ingrid voerde gesprekken over euthanasie, maar wilde eigenlijk niet echt dood. “Ik heb nog zoveel om voor te leven, maar ik kan de pijn niet meer dragen”, was haar wanhoopskreet vorig jaar. Een crowdfundingsactie bracht ruim 52.000 euro op. Genoeg voor een behandeling in Australië, die haar zenuwstelsel moest resetten: “Het is een heel bijzondere therapie, waarbij er nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt. Daardoor is mijn zenuwstelsel gekalmeerd.” Met hulp van apparaten uit de sportschool, kwam Ingrid weer op de been: “Een medewerker zei: ‘Binnen een week zit jij weer.' Ik geloofde het niet, maar het gebeurde wel.”

Ingrid reageert emotioneel als ze voor het eerst weer kan zitten (privéfoto).

Tijdens de therapie gebeurden rare dingen: “Mijn armen en benen begonnen te schudden. Ik merkte dat ik, omdat ik in de overlevingsstand was gegaan, helemaal geen contact meer had met mijn lijf. Elke specialist die ik spreek, begrijpt niet hoe ik die pijn heb kunnen doorstaan.” In april en mei was Ingrid in Australië, daarna vervolgde ze de therapie in haar eigen sportschool vlak bij huis: “Elke beweging doe ik héél langzaam. Om mijn lichaam weer de verbinding te laten maken met mijn brein.”

"Ik kreeg zware afkickverschijnselen en leek wel een Parkinsonpatiënt."