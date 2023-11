Blinde kinderen krijgen braille-letters van de Sint: 'Nu de winkels nog'

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar kinderen die blind zijn, hebben weinig met chocoladeletters. Ze kunnen het alfabet natuurlijk niet lezen. Volgens een school voor blinde en slechtziende leerlingen in Breda kan dat beter. Daarom krijgen alle leerlingen daar brailletekens van chocolade.

Braille is een alfabet dat speciaal is ontwikkeld voor blinden en slechtzienden. Dankzij dit alfabet kunnen ook zij ‘gewoon’ lezen en schrijven. Daarom is een chocoladeletter in braille wel zo toepasselijk voor de leerlingen van het Visio Onderwijs Breda aan de Galderseweg.

De school in Breda is een van de vijf Visio-scholen in Nederland. Al die scholen doen mee aan het initiatief. Rachel Kemperman is schoolleider in Breda en zij is dolenthousiast.