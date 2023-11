Je hoeft je iets minder schuldig te voelen als je een glas cola drinkt

1/3 Eva Amsterdam in de fabriek in Dongen.

De Coca-Colafabriek in Dongen draait vanaf volgend jaar op elektriciteit en een warmwaternetwerk. De voorbereidingen om van het gas af te stappen zijn al jaren in volle gang, maar omdat de fabriek dag en nacht draait is alles niet zomaar aangepast. De grootste veranderingen zijn afgelopen weken gedaan. Dinsdag werd de overstap bij de fabriek bekendgemaakt en gevierd. "Het is een mooie dag voor ons."

De frisdrankfabrikant in Dongen is al vier jaar bezig met de overstap van gas naar elektriciteit en een warmwaternetwerk. "Afgelopen maanden is het pas echt tot leven gekomen en zien we de veranderingen. We zijn nu de laatste stappen aan het zetten om het af te ronden", vertelt Jeroen van Vliet. Hij is verantwoordelijk voor Coca-Cola Europacific Partners (zoals het bedrijf officieel heet) in Nederland.

Coca-Cola in Nederland wil vanaf 2040 klimaatneutraal zijn. De fabriek in Dongen is daarbij een belangrijk onderdeel. Meer dan 85 procent van alle drankjes van het frisdrankmerk die in ons land worden verkocht, komen daar vandaan. Als de productie in Dongen volledig op elektriciteit draait, vermindert de lokale CO2-uitstoot met vierduizend ton per jaar.