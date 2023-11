Buurtbewoners gaan los op plan voor arbeidsmigrantenhotel: 'Stop hiermee'

Druk bij de informatiebijeenkomst over hotel arbeidsmigranten in Wernhout. (foto: Raoul Cartens) Voormalig feestpaleis Jaiselings Royal Palace bij Wernhout nu. (foto: Raoul Cartens) Volgende 1/4 Druk bij de informatiebijeenkomst over hotel arbeidsmigranten in Wernhout. (foto: Raoul Cartens)

De plannen om voormalig feestpaleis Jaiselings Royal Palace in Wernhout te veranderen in een hotel voor 400 arbeidsmigranten houden de gemoederen flink bezig. Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst waar meer dan 200 mensen uit de omgeving op af waren gekomen. Ze zijn bang voor overlast. Nadat de projectontwikkelaar de plannen had uitgelegd, werd de toon al snel scherp. "Stop met deze plannen, want er is hier nul draagvlak voor. Bouw hier liever huizen voor onze eigen inwoners", zo klonk het gevolgd door applaus.

De avond begon met veel inhoudelijke vragen aan Ted van den Besselaar van initiatiefnemer Sabes projectontwikkeling en uitzendbureau E&A. Bijvoorbeeld over maatregelen die overlast voor de omgeving moeten voorkomen.

"Het worden er te veel."

Maar de toon verandert als een paar bewoners van het nabijgelegen huizenpark Wernhoutsburg, het voormalige vakantiepark Patersven, aan het woord komen. "Volgens mij is dit plan al lang in kannen en kruiken geregeld met de gemeente. En wat als de Polen straks terug naar huis gaan? komen hier dan asielzoekers? Of een verslavingskliniek?" Ook het gegeven dat de arbeidsmigranten hier komen wonen, maar in Breda, Etten-Leur en Roosendaal werken, zorgt voor gemor. "Dus we hebben wel de lasten, maar niet de lusten", klinkt het. "Op Patersven wonen nu ook al 400 Polen. Het worden er te veel", zegt een ander. Anderen zien liever dat alle arbeidsmigranten die nu verspreid over de gemeente Zundert wonen, worden samengebracht in het voormalige feestcomplex bij Wernhout. "Hierdoor komen al die andere huizen vrij voor onze eigen inwoners." Anderen gaan nog verder: "Bouw hier gewoon huizen voor eigen inwoners."

"Dat zal de Raad van State uiteindelijk moeten gaan beoordelen!"