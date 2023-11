Ger is ernstig ziek en hoopt op stamceltransplantatie: 'De tijd dringt'

Ger de Heer (73) uit Oosterhout heeft een zeldzame vorm van bloedkanker, myelofibrose. Als er voor hem geen stamceldonor wordt gevonden, heeft hij niet meer dan een jaar te leven. In augustus kreeg Ger de diagnose. Sindsdien moet hij elke twee weken naar het Amphia ziekenhuis in Breda voor een bloedtransfusie. “Zo houden ze me op de been”, vertelt hij. Maar zijn hoop is gevestigd op een stamceltransplantatie.

Bij een stamceldonatie is de kans op een match tussen donor en patiënt heel erg klein. 1 op de 50.000, zo weet Ger. Er is dan ook een heel grote groep aan geregistreerde donoren nodig om voor hem één match te kunnen vinden. En dus trekt Ger alle registers open om stamceldonoren te werven. Reden voor hem om nu zijn verhaal te vertellen.

Enkele weken geleden was Ger in het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. Hij kreeg toen een appje van zijn zoon met daarin een foto dat hij bloed aan het geven was. “Symbolisch. Ik ontving bloed en hij gaf bloed. Het bracht me echter meteen op de vraag of mijn zoon nu ook automatisch stamceldonor is. En dat bleek niet zo te zijn. Daarvoor moest hij zich apart aanmelden bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren en dat heeft hij inmiddels gedaan.”

Het appje van zijn zoon bracht Ger op een idee. Om er in één keer heel veel stamceldonoren bij te krijgen, moet er een koppeling komen tussen de databanken van Sanquin en Matchis. “We hebben in Nederland 400.000 bloeddonoren. Als een kwart van hen zich ook aanmeldt als stamceldonor dan hebben we er in één klap 100.000 donoren bij."