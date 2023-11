Vrouw die op slippers ontsnapte uit politiebureau is nog op de vlucht

Die opgepakte vrouw die dinsdagmiddag uit het politiebureau is ontsnapt is nog altijd niet gevonden. Dat meldt de politie. De vrouw wordt verdacht van een drugsovertreding maar wist eenmaal op het bureau op haar slippers te ontkomen.

Het is nog altijd onduidelijk waar de vrouw is. Ook is het nog onduidelijk hoe de vrouw uit het bureau aan de Mathildelaan is ontsnapt. Het is ook niet duidelijk of de vrouw uit een cel ontsnapt is of elders in het politiebureau aan bewakers wist te ontsnappen.

Signalement

De kleine, blonde vrouw wist het politiebureau rond vier uur ’s middags te ontvluchten. Volgens de politie was ze op dat moment gekleed in een zwarte sweater en droeg ze slippers. De vrouw staat niet bekend als gewelddadig, aldus de politie.

Dinsdag was nog veel onduidelijk over hoe de vrouw heeft weten te ontsnappen