Man (75) randt vrouwen aan in het bos en moet twee maanden de cel in

Een 75-jarige man uit Drunen moet twee maanden de cel in voor het aanranden van twee vrouwen in Drunen. Ook krijgt hij drie maanden voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij nog eens in de fout gaat. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald. Een 17-jarig meisje werd in mei vorig jaar aangerand op een bospad en in september werd een 55-jarige vrouw belaagd in een park.

Het 17-jarige meisje werd aangerand terwijl ze haar hond uitliet. Er kwam een oudere man op haar af, die haar vastpakte en drie keer kuste, vlak naast haar mond. Ook pakte hij haar bij haar borsten. De aanranding van de vrouw van 55 lijkt opvallend veel op die van het jonge meisje. Ook in dit geval kwam hij heel amicaal op haar af. Ook zij werd vastgepakt, geknuffeld en gezoend en ook nog bij de borsten gegrepen. De rechtbank vindt het kwalijk dat A.B. in het openbaar op zo’n manier toenadering zocht tot twee vreemden. De aanrandingen hebben grote impact gehad op de slachtoffers. Geknuffeld en gekust

A.B. bekende twee weken geleden in de rechtszaal dat hij het jonge meisje heeft geknuffeld en een keer gekust, maar niet meer dan dat. Hij had dat niet moeten doen, meende hij, maar zij leek zo op zijn kleindochter dat hij te enthousiast werd, zo luidde zijn verklaring. Dat het meisje bevroor en maar vriendelijk bleef om de situatie niet uit de hand te laten lopen, had hij niet in de gaten. De vrouw van 55 had hij niet aangerand, zei hij toen stellig. Maar de manier van vrouwen benaderen, leek zo op elkaar dat ook die aanranding bewezen wordt geacht. En die tweede aanranding gebeurde bovendien in een periode dat hij met allerlei voorwaarden op zak thuis zijn rechtszaak van de eerste aanranding mocht afwachten. Naast de celstraf en de voorwaardelijk straf krijgt de man ook een contactverbod. Hij mag onder geen beding meer contact zoeken het meisje.