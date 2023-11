Minister Carola Schouten wil graag een onbekende Nederlander worden

"Als mensen zich over een paar jaar afvragen: 'Wie was dat ook alweer, Carola Schouten?', dat vind ik dat helemaal prima". Demissionair minister en vicepremier Carola Schouten (46) verlangt naar een leven in de anonimiteit na bijna dertien jaar Haagse politiek, waarvan zes jaar als minister. Deze zomer, na de val van het kabinet Rutte IV, besloot ze ermee op te houden. Ze vertelt woensdag in het TV-programma 'KRAAK vraagt door' over haar jaren in de politiek.

De wieg van Carola Schouten stond in Waardhuizen, een klein dorpje in het Land van Heusden en Altena. Haar ouders hadden een melkveebedrijf. "Ik ben een calvinist," zegt ze, "een protestantse Brabander van de kleigrond. Plichtsgetrouw. Op de plek waar je zit, maakt niet uit waar, moet je doen wat je kunt. Dat heb ik altijd geprobeerd."

Na haar studie in Rotterdam kwam ze bij de ChristenUnie terecht en in 2011 kwam ze in de Tweede Kamer. Haar politieke carrière staat in het teken van onderhandelen. Ze stond mede aan de basis van de kabinetten Rutte III en IV. Ze was achtereenvolgens minister van Landbouw en tot op de dag van vandaag demissionair minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Het kabinet Rutte IV viel begin juli over migratie, iets waar Schouten nog steeds teleurgesteld over is. "Ook toen weer: nachtenlang onderhandelen. Vermoeid en teleurgesteld stond ze de pers te woord toen de mislukking daar was. Nu zegt ze: "ik denk dat de val van het kabinet niet nodig was, maar wij wilden niet op ons geweten hebben dat ouders die vluchten niet herenigd kunnen worden met hun kinderen."

Hoe lang ze ook op de eerste rang zat in de Haagse arena, ze voelt zich eigenlijk steeds geen politicus. "Ik ben niet van de spelletjes, maar ik heb wel geleerd om in de gaten te houden wat er allemaal om me heen gebeurt." Dat heeft ook wel wissel getrokken op haar persoonlijke leven. "Je staat altijd aan. Ik begin de dag met zes kranten doorbladeren om te zien of we ergens op moeten reageren of een besluit over moeten nemen."

Carola Schouten is niet het type dat geniet van alle aandacht die het politieke bedrijf met zich meebrengt. Ze heeft geprobeerd er bescheiden onder te blijven. "Het gaat niet om mij, wij allemaal maar passanten. Ik heb geprobeerd iets te betekenen voor andere mensen zoals leraren en verpleegsters dat ook doen".

Niemand die weet hoelang de formatie van een nieuw kabinet duurt en dus weet Carola Schouten ook niet hoe lang ze nog op haar post moet blijven als demissionair minister. "Ik ga gewoon volle kracht door tot het einde", zegt ze vastberaden. Geen tijd om na te denken wat hierna komt, zegt ze, "maar het zal in elk geval iets buiten de schijnwerpers zijn."

