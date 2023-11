Deze bomen werden 37 jaar geleden gered, nu worden ze alsnog gekapt

Toine heeft nog altijd de brief van de burgemeester die zijn ouders 37 jaar geleden in het gelijk stelde. Volgende 1/2 Kleverige auto's en rolluiken door statige lindebomen: kappen of toch niet?

37 jaar geleden was er ophef over het kappen van lindebomen in de Deken Baekersstraat in Schijndel. Toine Cooijmans woonde toen in die straat en dankzij zijn ouders die fel protesteerden, bleven de bomen staan. Maar nu dreigen de bomen alsnog tegen de vlakte te gaan. Toine kan er met zijn verstand niet bij. “Ze zijn juist alleen maar mooier en waardevoller geworden”, zegt hij.

Met een brief van de burgemeester uit 1986 staat Toine voor het huis waar hij vroeger met zijn ouders woonde. Naast hem prijkt een van de enorme lindebomen, die toentertijd al voor veel overlast zorgden. De bomen trekken namelijk lindebladluizen aan en die produceren een kleverige stof waar vooral autobezitters, maar ook huiseigenaren niet blij van worden. “Ze wilden ze kappen, maar mijn vader maakte bezwaar en toen besloot de gemeente ervan af te zien”, zegt hij. “Het was een grote opluchting.” Maar 37 jaar later is de discussie weer terug. Want hoewel het volgens Toine de mooiste bomenlaan van Schijndel is, zorgen de lindebomen ook voor veel ergernis bij de bewoners van de straat. De kleverige honingdauw komt terecht op auto's, rolluiken en opritten. Daar ontstaat zwarte roetdauwschimmel en daarover klagen bewoners al jaren.

"Iedere morgen moet ik hier met een emmer sop aan de slag.”

“Vorig jaar zijn alle huizen hier opnieuw geschilderd, daar is niks meer van over”, vertelt een man. Een andere bewoner neemt ons mee naar zijn auto. “Iedere morgen moet ik hier met een emmer sop aan de slag”, zegt hij terwijl hij zijn zwarte ruiten laat zien. “Wij zijn geen tegenstander van bomen, maar we willen dat er nieuwe komen. Waar we wel van kunnen genieten”, zegt een ander. “Die mensen die protesteren tegen de bomenkap wonen hier zelf niet. Die hebben er geen last van.” De kap van de bomen ligt gevoelig in het dorp en daarom probeert de gemeente een zorgvuldige afweging te maken. Er ligt nu een plan om 19 van de 30 bomen aan één kant van de straat te vervangen door andere bomen. Aan de andere kant van de straat blijven de bomen wel staan, omdat die minder overlast geven.

"Een paar maanden overlast kan toch niet de doorslag geven?"

Maar een deel van het dorp wil dat er geen enkele boom gekapt wordt. Een petitie daar tegen is ondertussen al meer dan 270 keer getekend. Ook door Toine. Hij hoopt dat de gemeente ook deze keer anders besluit. “Tijdens deze klimaatcrisis zou je juist extra zuinig op die bomen moeten zijn”, zegt hij verbijsterd. “Het zijn kerngezonde bomen, die geen gevaar zijn voor de omgeving. Ik snap dat mensen er last van hebben, maar overlast die hoogstens een paar maanden in het jaar duurt kan toch niet de doorslag geven?” De gemeenteraad van Meierijstad neemt op 14 december een beslissing. De initiatiefnemers van de petitie proberen er voor die tijd achter te komen hoe oud de bomen precies zijn. Als de bomen ouder dan tachtig jaar zijn kunnen ze worden aangemeld in het landelijk register van monumentale bomen en mogen ze helemaal niet meer worden gekapt.