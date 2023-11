PSV hoort weer bij de beste 16 clubs van Europa: 'Historische avond'

Voor het eerst sinds 2016 staat PSV weer bij de beste 16 ploegen van Europa. Na een sensationele zege op Sevilla overwinteren de Eindhovenaren in de Champions League. 29 november zal bij PSV de geschiedenis boeken ingaan en dat is meer dan terecht want zoals Peter Bosz na afloop concludeerde: "Het is ontzettend knap wat wij presteren."

PSV stond woensdagavond op uit de dood. Bij een 2-0 achterstand zal niemand gedacht hebben dat de Eindhovenaren nog terug zouden komen in de wedstrijd. Maar het onmogelijke gebeurde. Mede door een rode kaart voor Sevilla-speler Ocampos draaide PSV de hele wedstrijd om. “Dit was een bizarre avond”, keek Peter Bosz terug. De trainer was even daarvoor helemaal uit zijn dak gegaan langs de lijn bij de winnende treffer van Ricardo Pepi. “Je weet dat het raar moet lopen na die 2-0 wil je nog winnen. Maar het loopt raar. Dat is fantastisch.”

"Soms heb je geluk nodig en dat hadden wij vandaag."

Doordat later op de avond Arsenal met 6-0 van RC Lens won, weet PSV ook al zeker dat het tweede wordt in de poule en dus doorgaat in de Champions League. De laatste keer dat PSV dat presteerde was in 2016. Het geeft aan hoe knap de prestatie is. Complimenten moeten er ook zeker gegeven worden aan de trainer en het aankoopbeleid van technisch directeur Earnest Stewart. Niet voor de eerste keer zorgden de invallers woensdagavond voor het verschil in de wedstrijd tegen Sevilla. Peter Bosz durft ook risicovol te wisselen door na de rode kaart te kiezen voor een alles-of-niets-tactiek. PSV heeft in jaren weer een brede selectie en dat betaalt zich gelijk uit.

"Ik zei al tegen Patrick van Aanholt dat dit ons moment ging worden."