Laura redt paard nadat trein paardentrailer ramt: 'Nog steeds in shock'

Paardenliefhebber Laura Plantaz (35) uit Boxtel is nog steeds in shock. Ze was donderdagavond bij de spoorwegovergang bij de Boxtelse wijk Tongeren waar een trein op een paardentrailer botste. Het paard dat de botsing overleefde werd opgevangen door Laura. “Ik sprong uit een rijdende auto om erachteraan te rennen.”

De paardentrailer schoot plots los midden op de spoorwegovergang. De bestuurder en eigenaar van de paarden stapte uit de auto en probeerde de paarden uit de trailer te krijgen, maar op dat moment werd de trailer door een trein geraakt. De man raakte zwaargewond. Een van de twee paarden in de trailer is overleden. Voor Laura is het allemaal nog moeilijk te beseffen. Ze reed donderdagavond met een collega in de auto vanuit Tilburg naar huis in Boxtel. Toen ze bij de spoorwegovergang kwam, zag ze een trein stilstaan. Ze wist toen moment nog niet dat die trein zojuist een paardentrailer had aangereden.

“Ik viel op de grond omdat ik zo snel mogelijk achter dat paard aan wilde.”

Ze had ook niet veel tijd om op onderzoek uit te gaan, want Laura zag direct iets zwarts op haar afrennen. “Het was een paard. Ik kom uit een familie van paardenliefhebbers en wist meteen wat ik moest doen.” Laura riep tegen haar collega achter het stuur dat hij de auto moest keren. “Want aan die andere kant van de weg reden auto’s en vrachtwagens. We moesten direct achter het paard aan.” Toen de auto dichtbij was, sprong Laura uit de rijdende auto. “Ik viel op de grond omdat ik zo snel mogelijk achter dat paard aan wilde.” Niet veel later heeft Laura het paard bijna te pakken. “Ik wist het paard te kalmeren en begon tegen ‘m te praten. Toen liep hij zelfs naar me toe.” Laura hield het paard aan zijn halster vast en liep voorzichtig terug richting de spoorwegovergang. “Dat paard was zo lief, maar ik wilde voorzichtig zijn. Ik wist bovendien nog niet wat erg gebeurd was. Ik dacht, waarschijnlijk is dat paard uit de wei ontsnapt.” Onderweg belt ze daarom met 112. “Toen kreeg ik het hele verhaal. Op dat moment hoorde ik ook opeens sirenes en kwamen de hulpdiensten.”

"Ik heb uiteindelijk bijna tweeënhalf uur lang met het paard rondgelopen."